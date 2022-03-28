Под лед провалилась женщина с собакой на Городском пруду в Екатеринбурге

Под лед провалилась женщина с собакой на Городском пруду в Екатеринбурге
Под лед провалилась женщина с собакой на Городском пруду в Екатеринбурге
Сегодня, 19:35ПроисшествияФото: pixabay.com
Екатеринбурженка пыталась сократить путь по замерзшему водоему, но лед не выдержал и женщина вместе со своей собакой оказались в воде.

Жительница Екатеринбурга пыталась пройти по Городскому пруду от «Динамо» к Драмтеатру. Когда она была на середине водоема, лед провалился. Женщина вместе со своим питомцем – южнорусской овчаркой – упали в воду, пишет Е1.

Собака выбралась из воды самостоятельно, а ее хозяйку вытаскивали из водоема несколько человек, которые, к счастью, оказались поблизости.

По словам очевидцев, если бы не они, то все могло бы закончиться печально: женщина дошла до середины пруда и ее крики никто бы не услышал.

Сотрудники полиции предложили екатеринбурженке отогреться в служебном автобусе. Она отказалась от услуг такси и, немного согревшись, самостоятельно отправилась домой.

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Екатеринбург
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