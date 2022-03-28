Рухнувшая льдина пробила крышу общества инвалидов на Вагонке в Тагиле

Осенью у дома был забит сливной стояк, скорее всего листвой. Я неоднократно просил УК прочистить его и делал заявку, но они видно так ничего и не сделали. Сейчас снег стал таять, а воде уходить некуда. Образовалась огромная льдина, которая и упала на входную группу, рассказал журналисту TagilCity.ru Игорь Постоногов.