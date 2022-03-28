Рухнувшая льдина пробила крышу общества инвалидов на Вагонке в Тагиле

Рухнувшая льдина пробила крышу общества инвалидов на Вагонке в Тагиле
Рухнувшая льдина пробила крышу общества инвалидов на Вагонке в Тагиле
Сегодня, 18:35ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Из-за забитого водостока льдина с крыши рухнула и насквозь пробила входную группу общества инвалидов на Ленинградском проспекте, 38 в Нижнем Тагиле.

Большая льдина упала на крышу днем 28 марта и чудом никого не задела. Директор общества инвалидов Игорь Постоногов собирается добиваться от управляющей компании «Династия» восстановления конструкции.

Осенью у дома был забит сливной стояк, скорее всего листвой. Я неоднократно просил УК прочистить его и делал заявку, но они видно так ничего и не сделали. Сейчас снег стал таять, а воде уходить некуда. Образовалась огромная льдина, которая и упала на входную группу, рассказал журналисту TagilCity.ru Игорь Постоногов.

Видео:TagilCity.ru

Он отметил, что для того, чтобы поставить конструкцию в 2019 году пришлось приложить много усилий, в нее были вложены спонсорские деньги.

Однозначно буду добиваться, чтобы УК «Династия» восстановила крышу. Пусть покупают железо и делают. Если не захотят по заявлению, обращусь в суд,пояснил директор.

Фото:TagilCity.ru

Комментарий по поводу ситуации от директора УК «Династия» Артема Долгова редакции TagilCity.ru получить не удалось. Его не оказалось на рабочем месте.

Напомним, два жителя Нижнего Тагила отсудили 500 миллионов за повреждения автомобилей. Снег рухнул на припаркованные машины у административного здания на Вагонке.

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