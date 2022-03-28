В Нижнем Тагиле мужчина украл из супермаркета дорогой коньяк и зубную пасту

Мужчина, который подозревается в краже дорогого коньяка и зубной пасты, попал на записи камер видеонаблюдения в супермаркете «Перекресток» по улице Юности, 16 в Нижнем Тагиле.
Отмечается, что кража была совершена 14 января текущего года.
Неизвестный сложил покупки в личный пакет, с которым пришел в магазин. Однако на кассе оплатил лишь часть товаров.
Причиненный магазину ущерб оценивается в 2 815 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Личность злоумышленника до сих пор не установлена, сообщается в паблике «Инцидент. Нижний Тагил». Полиция просит всех, кто опознал мужчину на видео, сообщить о его личности и местонахождении в дежурную часть отдела полиции №17 по телефону 8 (3435) 97- 68- 02.