В Нижнем Тагиле мужчина украл из супермаркета дорогой коньяк и зубную пасту

В Нижнем Тагиле мужчина украл из супермаркета дорогой коньяк и зубную пасту
В Нижнем Тагиле мужчина украл из супермаркета дорогой коньяк и зубную пасту
Сегодня, 17:09ПроисшествияФото: vk.com/inc_nt
Полиция устанавливает личность тагильчанина, который пронес товары мимо кассы, причинив магазину ущерб почти на 3 тысячи рублей.

Мужчина, который подозревается в краже дорогого коньяка и зубной пасты, попал на записи камер видеонаблюдения в супермаркете «Перекресток» по улице Юности, 16 в Нижнем Тагиле.

Отмечается, что кража была совершена 14 января текущего года.

Неизвестный сложил покупки в личный пакет, с которым пришел в магазин. Однако на кассе оплатил лишь часть товаров.

Причиненный магазину ущерб оценивается в 2 815 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Личность злоумышленника до сих пор не установлена, сообщается в паблике «Инцидент. Нижний Тагил». Полиция просит всех, кто опознал мужчину на видео, сообщить о его личности и местонахождении в дежурную часть отдела полиции №17 по телефону 8 (3435) 97- 68- 02.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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