В Свердловской области тиктокеры жестоко избили подростка-инвалида

Инцидент произошел в городе Тавда Свердловской области в декабре прошлого года. Однако узнали о нем лишь 26 марта. В этот день в соцсетях был опубликован ролик, в котором четверо школьников – две девочки и двое юношей – жестоко избивают сверстника-инвалида.
Поводом для расправы якобы стал обидный комментарий в соцсети, который подросток написал в адрес одной из девочек. Обиженная школьница обратилась к знакомым, чтобы те «наказали» обидчика.
Родители избитого мальчика после просмотра видео обратились в полицию с заявлением. Они не знали, что их сына избили – дома он объяснил травмы неудачным падением.
В больнице мальчику зашивали ухо.
Как пояснили Ura.ru в пресс-службе регионального главка МВД, юноша и девушка, которые принимали участие в избиении, любят снимать видео для TikTok. Шокирующие кадры они выложили на своих страницах.