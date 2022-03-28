В Свердловской области тиктокеры жестоко избили подростка-инвалида

В Свердловской области тиктокеры жестоко избили подростка-инвалида
В Свердловской области тиктокеры жестоко избили подростка-инвалида
Сегодня, 14:41ПроисшествияФото: pixabay.com
После избиения группой школьников юноше в Тавде врачи зашивали ухо.

Инцидент произошел в городе Тавда Свердловской области в декабре прошлого года. Однако узнали о нем лишь 26 марта. В этот день в соцсетях был опубликован ролик, в котором четверо школьников – две девочки и двое юношей – жестоко избивают сверстника-инвалида.

Поводом для расправы якобы стал обидный комментарий в соцсети, который подросток написал в адрес одной из девочек. Обиженная школьница обратилась к знакомым, чтобы те «наказали» обидчика.

Родители избитого мальчика после просмотра видео обратились в полицию с заявлением. Они не знали, что их сына избили – дома он объяснил травмы неудачным падением.

В больнице мальчику зашивали ухо.

Как пояснили Ura.ru в пресс-службе регионального главка МВД, юноша и девушка, которые принимали участие в избиении, любят снимать видео для TikTok. Шокирующие кадры они выложили на своих страницах.

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