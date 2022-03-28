В Свердловской области тиктокеры жестоко избили подростка-инвалида

Инцидент произошел в городе Тавда Свердловской области в декабре прошлого года. Однако узнали о нем лишь 26 марта. В этот день в соцсетях был опубликован ролик, в котором четверо школьников – две девочки и двое юношей – жестоко избивают сверстника-инвалида.