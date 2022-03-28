Второй за полгода глава гордумы скончался в Североуральске

Второй за полгода глава гордумы скончался в Североуральске
Второй за полгода глава гордумы скончался в Североуральске
Сегодня, 15:05ПроисшествияФото: pixabay.com
Александр Злобин возглавил думу Североуральска после смерти предыдущего спикера Елены Балбековой осенью 2021 года.

В городе Североуральск Свердловской области скончался председатель городской думы Александр Злобин. Он ушел из жизни в возрасте 57 лет. Официально причину смерти политика не называют, пишет Ura.ru.

В пресс-службе думы отметили, что Злобин был настоящим профессионалом, а также человеком с большим сердцем и душой.

Он был избран в думу Североуральска в 2017 году и вскоре стал вице-спикером. Занимался вопросами здравоохранения, землепользования, а также входил в конкурсную комиссию по назначению мэров.

Осенью 2021 года стал председателем городской думы после смерти Елены Балбековой, которая умерла в возрасте 51 год. По неподтвержденной информации женщина совершила суицид. Якобы причиной добровольного ухода из жизни стал конфликт с одним из депутатов.

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