Врач и пенсионер изнасиловали 15-летнюю школьницу в Екатеринбурге

Врач и пенсионер изнасиловали 15-летнюю школьницу в Екатеринбурге
Врач и пенсионер изнасиловали 15-летнюю школьницу в Екатеринбурге
Сегодня, 10:36ПроисшествияФото: 1MI
В Екатеринбурге 15-летнюю девочку изнасиловали врач и пенсионер. Девочка познакомилась с ними, чтобы употреблять наркотические вещества на съемной квартире.

Происшествие случилось в ночь на 26 марта на улице Союзная. 39-летний врач и 53-летний пенсионер задержаны. В полиции девочка рассказала, что познакомилась с ними в Telegram, чтобы употреблять запрещенные вещества, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Ни один из задержанных не имел ранее проблем с законом. Школьница также заявила, что квартира была снята на сутки.

По словам источника, девочка вышла на улицу и обратилась к мужчине, чтобы он вызвал полицию. В квартире подозреваемые были задержаны. Во время обыска в квартире найдены использованные презервативы, колготки, бутылка коньяка и наркотики.

Задержаны мужчины за потребление наркотиков или психотропных веществ. Школьница направлена на судебно-медицинскую экспертизу. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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