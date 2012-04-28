Крокодильщики на Вагонке «задушили» весь подъезд вонью от приготовления наркотика (ВИДЕО)

Полицейские Дзержинского РОВД совместно с фондовцами отправились по адресу и обнаружили там двух девушек и все ингредиенты для приготовления одного из самых дешевых и токсичных наркотиков дезоморфина, в народе крокодила. Обе тагильчанки отсидевшие, одна из них, постоялица беспокойной квартиры, освободилась из зоны только в феврале этого года. У второй есть 4-летний ребенок, воспитанием которого она занимается вместе с мамой.

Жительница квартиры Алена, видимо, пытаясь произвести впечатления на правоохранителей, стала рассказывать, что она буквально накануне прибралась в квартире, отмыла окно и холодильник, отдраила полы и решила все недомолвки с соседями.

Кроме того, Алена регулярно моет шприцы, как она их называет, баяны, просто так, чтобы были чистыми. Об изготовлении наркотика в этой квартире слышат в первый раз и не знают ничего об этом. К сожалению девушек, их выдавали найденные наркоборцами ингридиенты варева: сильнодействующий препарат седал, спички (как известно, сера на головках спичек используется в приготовлении дезоморфина) и прочее. По всей видимости, Алена не сможет отвертеться от наказания.

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