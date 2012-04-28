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Крокодильщики на Вагонке «задушили» весь подъезд вонью от приготовления наркотика (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Крокодильщики на Вагонке «задушили» весь подъезд вонью от приготовления наркотика (ВИДЕО)

28 апреля 2012, 11:25ПроисшествияВалерия Лошкарева
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