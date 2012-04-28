Сотрудники областного Министерства экономики произвольно уменьшили количество квот на приезд рабочих мигрантов
28 апреля 2012, 09:42Происшествия
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По факту превышения должностных полномочий 2-ым отделом по особо важным делам СУ областного Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
По данным пресс-службы СК Свердловской области, неустановленные сотрудники Министерства экономики области «необоснованно и произвольно уменьшили объем квот на привлечение в регион трудовых мигрантов». В результате этих действий количество квот было уменьшено на 4478 человек в этом году. Интересно, что объем квот был согласован Межведомственной комиссией при Правительстве области и был результатом заявок предпринимателей, нуждающихся в иностранной рабочей силе.
Сейчас идет расследование уголовное дело, следствие собирает доказательства и устанавливает виновных. Правоохранители просят обращаться в отдел работодателей, понесших материальные потери из-за нехватки иностранной рабочей силы на своем производстве.
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