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Сотрудники областного Министерства экономики произвольно уменьшили количество квот на приезд рабочих мигрантов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники областного Министерства экономики произвольно уменьшили количество квот на приезд рабочих мигрантов

28 апреля 2012, 09:42Происшествия
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