Сотрудники областного Министерства экономики произвольно уменьшили количество квот на приезд рабочих мигрантов

По данным пресс-службы СК Свердловской области, неустановленные сотрудники Министерства экономики области «необоснованно и произвольно уменьшили объем квот на привлечение в регион трудовых мигрантов». В результате этих действий количество квот было уменьшено на 4478 человек в этом году. Интересно, что объем квот был согласован Межведомственной комиссией при Правительстве области и был результатом заявок предпринимателей, нуждающихся в иностранной рабочей силе.