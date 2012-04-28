Тагильчанку обворовали прямо в полицейском подразделении
В четверг около полудня тагильчанка оплатила необходимые сборы в здании РЭО ГИБДД, а когда отошла от кассы, обнаружила пропажу кошелька.
Другие посетители РЭО заявили, что кошелька не видели, тогда женщина вызвала наряд полиции. Правоохранители выяснили, что деньги прикарманил парень, стоявший за ней в очереди. Кошелек упал мимо сумки, парень пнул его подальше от глаз, а потом поднял и вышел на улицу. Там забрал деньги, кошелек выкинул в кусты и вернулся в очередь, как ни в чем не бывало. Однако прибывшим полицейским он показался подозрительным.
В карманах у парня нашли 8,5 тысяч рублей. Из них 4 тысячи ему отдал друг, который подтвердил полицейским происхождение этих денег. А вот 4,5 тысячи оказались теми самыми, которые пропали у женщины. Как отметили в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, вор сознался и показал, где лежит выкинутый кошелек. Поживиться чужими сбережениями пытался 19-тилетний житель Верхней Салды. В мае его ждет суд по еще одной краже. В тот раз он воровал трубы.