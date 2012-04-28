Тагильчанку обворовали прямо в полицейском подразделении

Другие посетители РЭО заявили, что кошелька не видели, тогда женщина вызвала наряд полиции. Правоохранители выяснили, что деньги прикарманил парень, стоявший за ней в очереди. Кошелек упал мимо сумки, парень пнул его подальше от глаз, а потом поднял и вышел на улицу. Там забрал деньги, кошелек выкинул в кусты и вернулся в очередь, как ни в чем не бывало. Однако прибывшим полицейским он показался подозрительным.