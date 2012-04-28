В Днепропетровске произошел теракт: официально подтверждены 4 взрыва

Первый взрыв прозвучал 27 апреля около 11:40-11:50 на трамвайной остановке напротив театра Оперы и Балета. В милиции говорят, что взорвалась урна. По счастью, взрыв прогремел в тот момент, когда двери трамвая уже закрылись, и он отходил от остановки. По предварительным данным, тяжело пострадали от трех до 5 человек. Место происшествия было оцеплено сотрудниками милиции, пострадавших увезли в больницу.

В 12:20, спустя примерно полчаса прогремел еще один взрыв – на улице Столярова между клубом «Панорама» и Монтажным техникумом. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда у учащихся техникума был перерыв. По официальным данным, легко пострадали три человека, один из которых отказался от госпитализации. Пока неизвестно, что именно взорвалось – в милиции говорят, что это также была урна.

Следующий взрыв прогремел возле дома №99 по проспекту Карла Маркса спустя примерно 20 минут в 12.40. По данным МЧС пострадали двое человек – легко ранены.

Четвертый взрыв прогремел на том же месте, что и первый около 12.50.

Практически во всем центре города перекрыто движение. Люди пытаются бежать из офисов в центре по домам, но силовики загоняют их обратно в помещения. Мобильная связь практически не работает, видимо, силовики опасаются, что сигналы на взрывные устройства уходят от террористов по мобильной связи. Коммунальщики массово высыпают мусор из урн и стаскивают их в кучи. Учеников некоторых школ отпустили с занятий.

В Интернете на днепропетровских форумах появилась информация еще о нескольких взрывах – два взрыва на Центральном рынке «Озерка», у торгового центра «Гранд-Плаза» на проспекте им. Газ. «Правда» на Набережной.

Все пострадавшие доставлены в больницу Мечникова и обеспечены всем необходимым. По предварительным данным МЧС, в результате серии взрывов пострадали 14 человек.