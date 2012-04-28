Юный интернет-мошенник из Нижнего Тагила предстанет перед судом

Следствие доказало, что молодой человек в период с января поноябрь 2011 года разместил объявления о продаже запчастей и деталей отразличных иномарок. При этом он получал деньги от доверчивых покупателей, авзамен, естественно, ничего не предоставлял.

Молодой человек менял «ники» на сайтах, регистрировался подразными адресами электронных почт, вел переписку от имени своего отца. Такимобразом, он получил от жителей Москвы,Калуги, Нижнего Новгорода и Иваново больше 60 тысяч рублей.

Юноша от своих знакомых не скрывал, что совершает преступления,хвастался этим, будучи уверенным в своей безнаказанности, считая себя «гением мошенничества» и удивляясь при этом наивности обманутых имлюдей.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области, срокпредварительного следствия (которое, кстати, проходило в различных регионахРоссии) составил 5 месяцев. За это время в полном объёмевосстановлены законные права потерпевших - всем возмещён причинённыйущерб.

В последнее время люди все чаще попадаются на уловки «интернет-мошенников».Найти нарушителя практически невозможно, а вернуть отданные в «грязные» рукиденьги, тем более затруднительно. Чтобы не стать жертвой преступника, нужнособлюдать очень простое правило: приобретать товары через легальные интернет-магазины и производить оплату только после фактического приобретения товара.