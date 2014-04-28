Ночью в Нижнем Тагиле ВАЗ врезался в столб. Водитель погиб (ФОТО)
28 апреля 2014, 11:30Происшествия
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Сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.
Случилось это в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Водитель автомобиля «Лада-217230», мужчина 1967 года рождения следовал по улице Ильича со стороны улицы Чайковского в сторону улицы Пихтовая. Он превысил допустимую скорость движения и допустил наезд на препятствие – столб электроопоры.
В результате ДТП водитель автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи, а его пассажир 1992 г.р. с травмами различных степеней тяжести госпитализирован в больницу.
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Фотографии предоставлены ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области
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