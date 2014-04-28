Ночью в Нижнем Тагиле ВАЗ врезался в столб. Водитель погиб (ФОТО)

Случилось это в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Водитель автомобиля «Лада-217230», мужчина 1967 года рождения следовал по улице Ильича со стороны улицы Чайковского в сторону улицы Пихтовая. Он превысил допустимую скорость движения и допустил наезд на препятствие – столб электроопоры.