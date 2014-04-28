В Нижнем Тагиле на шахте «Естюнинская» погиб шахтер: проводится расследование
28 апреля 2014, 17:35Происшествия
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Сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле погиб шахтер 1970 года рождения. Его тело было обнаружено машинистами локомотива шахты «Естюнинская».
Как добавил Андрей Жбанов, начальник отдела гражданской защиты населения Нижнего Тагила, в настоящее время расследованием несчастного случая занимается Ростехнадзор, а также прокуратура.
По предварительным данным случилось следующее: при выполнении рабочих маневров на шахте и при установке железнодорожной платформы в клеть для транспортировки ее наверх, 44-летний машинист оказался зажат между движущимся вагоном и клетью. Пострадавшего транспортировали с места происшествия наверх, но бригада скорой помощи констатировала смерть.
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