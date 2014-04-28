В Нижнем Тагиле на шахте «Естюнинская» погиб шахтер: проводится расследование

Как добавил Андрей Жбанов, начальник отдела гражданской защиты населения Нижнего Тагила, в настоящее время расследованием несчастного случая занимается Ростехнадзор, а также прокуратура.

По предварительным данным случилось следующее: при выполнении рабочих маневров на шахте и при установке железнодорожной платформы в клеть для транспортировки ее наверх, 44-летний машинист оказался зажат между движущимся вагоном и клетью. Пострадавшего транспортировали с места происшествия наверх, но бригада скорой помощи констатировала смерть.