В Екатеринбурге трое школьников ради любопытства подожгли «Жигули»

Троица играла после уроков во дворе дома по улице Родонитовая, где увидела бесхозную «шестерку». Автомобиль был открыт, боковые стекла выбиты. Школьники решили «поиграть» с детищем отечественного автопрома: они стали прыгать на крыше, кидать в машину камнями, бить лобовое стекло.

Видимо, вскоре им это наскучило, и озорники ради интереса решили подпалить салон «шестерки». Юные экспериментаторы подожгли зажигалкой коврик – машину охватило пламя. Школьники пытались потушить возгорание подручными предметами и мусором. Но ничего из этого не вышло. Маленькие хулиганы испугались и сбежали, а тушить полыхающее «Жигули» пришлось случайным очевидцам.

Через день юных поджигателей нашли полицейские. Все воспитываются в благополучных семьях. Троицу занесли в «черный список» инспектора ПДН. Какое наказание ждет родителей несовершеннолетних хулиганов, станет известно после пожарно-технической экспертизы.