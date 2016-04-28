В Екатеринбурге задержаны все руководители областного министерства госимущества

Вчера днем и.о. главы МУГИСО, замминистра Александр Самбурский прилетел из командировки в Екатеринбург, чтобы встретиться со своим адвокатом.

По данным Ura.ru, в столице области Самбурский был задержан. Подтвердили это и в ведомстве: «ушел в Следственный комитет и не вернулся».

В настоящий момент все руководство МУГИСО - министр Алексей Пьянков и три его заместителя – находятся под следствием. В отношении начальства ведомства возбуждено несколько уголовных дел.