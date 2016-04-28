В Екатеринбурге задержаны все руководители областного министерства госимущества
28 апреля 2016, 09:10ПроисшествияТимофей Данилов
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Последнего зама Алексея Пьянкова силовики задержали накануне.
Сюжеты: Екатеринбург
Вчера днем и.о. главы МУГИСО, замминистра Александр Самбурский прилетел из командировки в Екатеринбург, чтобы встретиться со своим адвокатом.
По данным Ura.ru, в столице области Самбурский был задержан. Подтвердили это и в ведомстве: «ушел в Следственный комитет и не вернулся».
В настоящий момент все руководство МУГИСО - министр Алексей Пьянков и три его заместителя – находятся под следствием. В отношении начальства ведомства возбуждено несколько уголовных дел.
Напоминаем, руководство областного министерства подозревается в получении через посредников крупной взятки - 31,5 млн. рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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