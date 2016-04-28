В Нижнем Тагиле на ул. Пархоменко в результате ДТП пострадали двое подростков (ФОТО)

И снова ДТП в Тагиле на пешеходном переходе. Перекресток ул. Красная и ул. Пархоменко. Когда уже дойдет до Администрации города и ГИБДД, что этому перекрестку необходим ЖИЗНЕННО светофор написала на личной странице в социальной сети тагильчанка Алла Дементьева.

В ГИБДД подтвердили информацию о ДТП. Оказалось, что как и на пр. Мира, в результате аварии пострадали несовершеннолетние.

Возле дома №99 по ул. Пархоменко произошел наезд на двух подростков. Подростки получили незначительные травмы (ушибы и ссадины). После оказания помощи отпущены домой рассказал журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.

Это место пользуется дурной славой после аварии, произошедшей там летом в 2012 году. Тогда на том же месте были сбиты двое детей. 6-летний ребёнок погиб в результате наезда. Возможно, поэтому некоторые тагильчане убеждены в том, что на данном пешеходном переходе необходимо установить светофор.

На этом пешеходном переходе обустроены искусственные неровности. Проведена большая часть тех мероприятий, что необходимы на этом перекрестке. Установлены знаки на жёлто-зелёном фоне. Что ещё нужно водителю, чтобы заметить, что там находится пешеходный переход? Светофор – далеко не панацея. В первую очередь нужно обращать внимание наших уважаемых жителей на тех нерадивых водителей, которые нарушают правила. Установка светофорного объекта далеко не всегда поможет избегать дорожно-транспортных происшествий. В первую очередь нужно начинать с самого себя. В то же время, пешеходам тоже нужно не забывать смотреть по сторонам, а не надеяться на добропорядочность водителей объяснил журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.

TagilCity.ru напоминает о том, что часто ДТП с участием пешеходов происходят на регулируемых светофорами пешеходных переходах и перекрёстках.