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В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе сгорел автобус, а на Вые — дорогая иномарка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе сгорел автобус, а на Вые — дорогая иномарка

28 апреля 2016, 12:20ПроисшествияДенис Таратонов
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