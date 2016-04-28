В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе сгорел автобус, а на Вые — дорогая иномарка

Автобус «ЛИАЗ 5256» стоял у дома №15. Около пяти часов утра какая-то неисправность вызвала возгорание в транспортном средстве. В 5:08 звонок о пожаре поступил в пожарную службу:

Автобус принадлежит частному лицу, а не организации. Пожар начался из-за неисправности узлов и механизмов транспортного средства. Версия поджога исключается. Погибших и травмированных нет сообщили журналисту TagilCity.ru в пожарной службе.

Сейчас пожарные дознаватели устанавливают понесенный собственником ущерб.

Ещё два автомобиля пострадали в Нижнем Тагиле 27 апреля. В 0:42 на улице Вогульская, рядом с домом №60, горел автомобиль Nissan Pathfinder. Также пострадала припаркованная по соседству Honda Logo. У «Хонды» были повреждены фара и бампер. Причина пожара выясняется.