В Нижнем Тагиле пострадавший накануне в ДТП на проспекте Мира ребёнок получил сотрясение мозга (ФОТО)
28 апреля 2016, 11:30ПроисшествияМарина
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27 апреля в 18.35 на пешеходном переходе напротив школы №64 иномарка, двигаясь от улицы Горошникова к проспекту Строителей, сбила ребёнка. Происшествие произошло около дома по адресу пр. Мира, 12.
Сюжеты: Нижний Тагил
За рулём Opel Mokka находился мужчина 1950 года рождения. Водитель не притормозил перед пешеходным переходом, по которому шёл ребёнок. Школьник переходил дорогу в направлении от школы к тротуару. Сергей, водитель иномарки, совершил наезд на пешехода. Ученик был травмирован.
Оказав первую необходимую медицинскую помощь, медики отвезли 12-летнего мальчика в ДГБ №3. У Александра – так зовут ребёнка – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана на лбу и скальпированная рана за ухом. Мальчик 2004 года рождения является учеником пятого класса.
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
© Марина Шмакова, TagilCity.ru
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