В Нижнем Тагиле пострадавший накануне в ДТП на проспекте Мира ребёнок получил сотрясение мозга (ФОТО)

За рулём Opel Mokka находился мужчина 1950 года рождения. Водитель не притормозил перед пешеходным переходом, по которому шёл ребёнок. Школьник переходил дорогу в направлении от школы к тротуару. Сергей, водитель иномарки, совершил наезд на пешехода. Ученик был травмирован.