10-летняя девочка из поселка Горноуральского подвергалась истязаниям отчима: возбуждено уголовное дело

В поселке Горноуральском после профилактической беседы в школе возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который длительное время причинял побои своей 10-летней падчерице. Девочка сама рассказала инспектору ПДН о том, что отчим обижает ее.

Капитан полиции побывала в многодетной семье, где воспитывается школьница. Мужчина не отрицал, что факты такого «воспитания» девочки действительно были. Кроме этого, глава семьи уже привлекался ранее к уголовной ответственности за домашние побои.

В качестве наказания ему были назначены обязательные работы. Но в настоящее время он наказание не исполняет, нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и терроризирует членов семьи, в которой воспитываются еще трое несовершеннолетних детей.

Материалы полиции, собранные во время проверки, стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении подозреваемого местного жителя. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».