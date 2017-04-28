10 пожарных машин и 33 огнеборца тушили крупный пожар на ул. Кирова в Нижнем Тагиле утром 28 апреля (ФОТО)
Ранним утром 28 апреля в деревообрабатывающем цеху на ул. Кирова в Нижнем Тагиле произошёл пожар. Пламя охватило площадь в 200 кв. метров.
На ул. Кирова, 2 горел металлический пристрой к зданию. Здание принадлежит частному лицу и сдаётся в аренду. В здании находились электрооборудование (станки) и готовая древесная продукция. Площадь пожара составляла 200 кв. м рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
По информации МЧС, в настоящее время тушение пожара окончено. При его тушении были задействованы большие силы.
В тушении пожара были задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники, 33 человека личного состава сообщает отдел надзорной деятельности.
Фотографии отдела надзорной деятельности от 28.04.2017 года.
Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание.
Фотографии очевидцев с места после ликвидации пламени.
© Павел Щербина, TagilCity.ru