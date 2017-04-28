10 пожарных машин и 33 огнеборца тушили крупный пожар на ул. Кирова в Нижнем Тагиле утром 28 апреля (ФОТО)

На ул. Кирова, 2 горел металлический пристрой к зданию. Здание принадлежит частному лицу и сдаётся в аренду. В здании находились электрооборудование (станки) и готовая древесная продукция. Площадь пожара составляла 200 кв. м рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.