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16-летняя школьница погибла от огнестрельного ранения в деревне под Алапаевском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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16-летняя школьница погибла от огнестрельного ранения в деревне под Алапаевском

28 апреля 2017, 10:20Происшествия
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