16-летняя школьница погибла от огнестрельного ранения в деревне под Алапаевском
28 апреля 2017, 10:20Происшествия
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В деревне Ячменева в Свердловской области от огнестрельного ранения скончалась 16-летняя школьница.
Сюжеты: Алапаевск
Как пишет Е1, погибшая проживала в благополучной семье, родители хорошо зарабатывали, планировали отправить девушку учиться в престижный ВУЗ.
На месте инцидента работала полиция, версию о суициде пока не подтвердили. Комментарии об инциденте полицейские обещали дать позже.
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