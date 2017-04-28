16-летняя школьница погибла от огнестрельного ранения в деревне под Алапаевском

Как пишет Е1 , погибшая проживала в благополучной семье, родители хорошо зарабатывали, планировали отправить девушку учиться в престижный ВУЗ.

На месте инцидента работала полиция, версию о суициде пока не подтвердили. Комментарии об инциденте полицейские обещали дать позже.