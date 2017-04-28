2 человека погибли, 3 пострадали от отравления газом в Нижнем Тагиле
28 апреля 2017, 10:45ПроисшествияДенис Таратонов
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Вчера, 27 апреля, в Нижнем Тагиле от отравления газом пострадали шесть человек. Двое из них скончались, у троих диагностировано отравление.
Сюжеты: Нижний Тагил
Трагический инцидент произошел в одном из домов на улице Оплетина, на Вые. Как сообщили в администрации, помещение, где находились люди, не проветривалось, все вентиляционные отверстия были закрыты. Расследование ведёт следственный отдел Ленинского района:
Проводится доследственная проверка. Сейчас мы ждём результатов судебно-медицинского исследования трупов сообщили в следственном отделе.
В администрации Нижнего Тагила поручили разобраться в причинах произошедшей трагедии. Редакция TagilCity.ru сообщит о причинах происшествия, как только они станут известны.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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