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2 человека погибли, 3 пострадали от отравления газом в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 человека погибли, 3 пострадали от отравления газом в Нижнем Тагиле

28 апреля 2017, 10:45ПроисшествияДенис Таратонов
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