Более 500 000 рублей присвоила себе специалист Комитета по управлению имуществом в Краснотурьинске
До шести лет лишения свободы грозит жительнице Краснотурьинска за совершение экономического преступления, совершенного при исполнении своих служебных обязанностей главного бухгалтера в имущественном комитете.
В Краснотурьинске прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении ведущего специалиста Комитета по управлению имуществом городского округа.
Ранее не судимая 36-летняя женщина обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Специалист комитета выполняла функции главного бухгалтера и незаконно вносила в реестр денежные суммы, которые впоследствии присваивала себе. С 1 июля 2015 года по 30 ноября 2016 года ей удалось перечислить на свой лицевой счет более полумиллиона рублей, которые обвиняемая направляла на погашение своей задолженности по ипотечному кредиту.
После выявления совершения преступления жительница Краснотурьинска была уволена с занимаемой должности. В настоящее время уголовное дело в отношении ведущего специалиста комитета управления имуществом направлено в судебные органы для рассмотрения. Обвиняемую ждет суд. Ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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