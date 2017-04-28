Более 500 000 рублей присвоила себе специалист Комитета по управлению имуществом в Краснотурьинске

Ранее не судимая 36-летняя женщина обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Специалист комитета выполняла функции главного бухгалтера и незаконно вносила в реестр денежные суммы, которые впоследствии присваивала себе. С 1 июля 2015 года по 30 ноября 2016 года ей удалось перечислить на свой лицевой счет более полумиллиона рублей, которые обвиняемая направляла на погашение своей задолженности по ипотечному кредиту.