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Более 500 000 рублей присвоила себе специалист Комитета по управлению имуществом в Краснотурьинске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 500 000 рублей присвоила себе специалист Комитета по управлению имуществом в Краснотурьинске

28 апреля 2017, 13:00Происшествия
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