Десятилетняя девочка из Первоуральска получила перелом руки после удара током на лестничной клетке
28 апреля 2017, 08:50Происшествия
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В Первоуральске десятилетняя девочка получила серьёзные травмы в результате удара током. Это произошло в подъезде жилого дома.
Известно, что девочка взялась за лестницу, ведущую на крышу, в подъезде, как вдруг её ударило током. Вследствие этого у девочки произошел перелом руки. Как позже диагностировали медики у ребёнка перелом костей правового предплечья.
Как выяснилось, работники интернет-провайдера не изолировали провода, ведущие на чердак. Поэтому напряжение стало уходить в металлическую лестницу. Сейчас проблему устранили, передает ОТВ.
Родственники пострадавшего ребёнка не будут обращаться в органы. По их мнению, вину доказать не удастся, поскольку договор с УК фирма провайдера не обязана заключать.
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