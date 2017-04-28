Десятилетняя девочка из Первоуральска получила перелом руки после удара током на лестничной клетке

Известно, что девочка взялась за лестницу, ведущую на крышу, в подъезде, как вдруг её ударило током. Вследствие этого у девочки произошел перелом руки. Как позже диагностировали медики у ребёнка перелом костей правового предплечья.

Как выяснилось, работники интернет-провайдера не изолировали провода, ведущие на чердак. Поэтому напряжение стало уходить в металлическую лестницу. Сейчас проблему устранили, передает ОТВ.

Родственники пострадавшего ребёнка не будут обращаться в органы. По их мнению, вину доказать не удастся, поскольку договор с УК фирма провайдера не обязана заключать.