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Два года и два месяца в колонии-поселении проведет убийца молодого учителя в Нижнем Тагиле за совершение пяти хищений чужого имущества
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два года и два месяца в колонии-поселении проведет убийца молодого учителя в Нижнем Тагиле за совершение пяти хищений чужого имущества

28 апреля 2017, 13:50Происшествия
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