Два года и два месяца в колонии-поселении проведет убийца молодого учителя в Нижнем Тагиле за совершение пяти хищений чужого имущества
28 апреля 2017, 13:50Происшествия
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Суд Пригородного района вынес приговор жителю Нижнего Тагила Илье Булдакову за совершение преступлений с причинением значительного ущерба.
Сюжеты: Нижний Тагил
Суд установил, что обвиняемый совершил пять краж чужого имущества в период с 1 октября 2015 года по 26 ноября 2016 года. В одном случае тагильчанин во время распития алкоголя украл имущество соседа, с которым выпивал. В четырех случаях обвиняемый совершил хищения в доме, где проживал вместе со своей матерью.
Подсудимый полностью признал свою вину, поэтому уголовное дело в отношении него рассматривалась в особом порядке.
Два года и два месяца проведет обвиняемый житель Нижнего Тагила в колонии-поселении. Таков был приговор суда, сообщает прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила. Напомним, ранее Илья Булдаков убил молодого учителя из-за девушки, за это ему было назначено наказание - 1 год ограничения свободы.
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