Два года и два месяца в колонии-поселении проведет убийца молодого учителя в Нижнем Тагиле за совершение пяти хищений чужого имущества

Суд установил, что обвиняемый совершил пять краж чужого имущества в период с 1 октября 2015 года по 26 ноября 2016 года. В одном случае тагильчанин во время распития алкоголя украл имущество соседа, с которым выпивал. В четырех случаях обвиняемый совершил хищения в доме, где проживал вместе со своей матерью.