Два трупа молодых мужчин найдены в одной из квартир Екатеринбурга: признаков насильственной смерти нет
28 апреля 2017, 17:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полиция Екатеринбурга начала проверку загадочной смерти двух друзей, найденных мертвыми в квартире.
Сюжеты: Екатеринбург
Тела двух молодых людей без явных признаков криминальной смерти обнаружила мать одного из мужчин. Она пришла к сыну в гости, открыла дверь своим ключом и увидела страшную картину. Трупы лежали на диване, на столе стояли бутылки из-под водки и пива.
Женщина вызвала скорую помощь, но помощь молодым людям уже не понадобилась: оба были мертвы.
В 08:30 медики сообщили о происшествии в полицию. Сотрудники МВД осмотрели тела и квартиру. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Ведется проверка, сообщает «Комсомольская правда».
© TagilCity.ru
городСвердловская областьпроисшествиесмертьследственный комитетпроверкаполицияквартираследствиемолодые людидрузья
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей