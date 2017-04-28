Два трупа молодых мужчин найдены в одной из квартир Екатеринбурга: признаков насильственной смерти нет

Тела двух молодых людей без явных признаков криминальной смерти обнаружила мать одного из мужчин. Она пришла к сыну в гости, открыла дверь своим ключом и увидела страшную картину. Трупы лежали на диване, на столе стояли бутылки из-под водки и пива.