Пьяный пешеход погиб ночью на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)

Как пишет Е1, водитель автомобиля «ВАЗ» не заметил пешехода, который шел прямо по проезжей части, поскольку перед наездом его ослепили фары встречного автотранспорта. Сначала автолюбитель испугался, поняв, что совершил наезд, и покинул место ДТП. Однако позже принял решение вернуться.