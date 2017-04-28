Пьяный пешеход погиб ночью на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)
28 апреля 2017, 11:10Происшествия
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27 апреля поздно вечером на выезде из Екатеринбурга произошло ДТП с летальным исходом.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, водитель автомобиля «ВАЗ» не заметил пешехода, который шел прямо по проезжей части, поскольку перед наездом его ослепили фары встречного автотранспорта. Сначала автолюбитель испугался, поняв, что совершил наезд, и покинул место ДТП. Однако позже принял решение вернуться.
На проезжей части вместе с погибшим находился его друг, который сообщил, что они действительно шли по дороге и были пьяны.
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Фото: Е1
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