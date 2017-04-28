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Пьяный пешеход погиб ночью на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный пешеход погиб ночью на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)

28 апреля 2017, 11:10Происшествия
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