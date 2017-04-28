Сын главы Горнозаводского округа Евгения Каюмова был задержан за попытку сбыта марихуаны (ВИДЕО)

О задержании 28-летнего молодого человека в столице Урала сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Как оказалось, ранее неизвестный гражданин обратился в отдел полиции по Екатеринбургу с намерением сдать наркоторговца, проживающего в районе Южного автовокзала. Была проведена операция по изобличению нарушителя, пишет Znak.com.