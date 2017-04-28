Сын главы Горнозаводского округа Евгения Каюмова был задержан за попытку сбыта марихуаны (ВИДЕО)
28 апреля 2017, 08:10Происшествия
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Сын главы Горнозаводского округа – Александр Каюмов – накануне стал фигурантом уголовного дела по факту попытки сбыта наркотического средства.
Сюжеты: Екатеринбург
О задержании 28-летнего молодого человека в столице Урала сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Как оказалось, ранее неизвестный гражданин обратился в отдел полиции по Екатеринбургу с намерением сдать наркоторговца, проживающего в районе Южного автовокзала. Была проведена операция по изобличению нарушителя, пишет Znak.com.
Вечером 21 апреля к условленному месту подъехала серебристая иномарка. Её владелец передал марихуану и получил деньги, после этого произошло задержание. В наручниках оказался Каюмов-младший, сын экс-мэра Невьянска.
Видео с сайта: Твой континент
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