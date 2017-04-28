Утечка газа может быть одной из возможных причин гибели двух человек и отравления трёх в Нижнем Тагиле

Для получения информации о гибели двух человек и отравлении ещё трех, редакция портала TagilCity.ru обратилась непосредственно к руководителю пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он рассказал, что 27 апреля, в 9:53 утра, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Оплетина, дом 13, в одной из квартир старого трёхэтажного дома были обнаружены тела мужчины и женщины, которые лежали в жилище на отдельных диванах:

Попасть внутрь квартиры не представлялось возможным, поскольку дверь была закрыта изнутри. Поэтому внутрь проникли с улицы, через зарешеченное окно.

Сыщики оперативно установили личности погибших и пострадавших граждан. Среди погибших — хозяйка квартиры, Елена, женщина 1975 года рождения, и её гражданский супруг по имени Евгений, 1986 года рождения. Он зарегистрирован в городе Алапаевск, хотя проживал в Нижнем Тагиле.

Кроме того, сыщики выяснили, что накануне в этом же доме едва не погибли ещё три человека. Это члены одной семьи: супруги, каждому из которых около 70 лет, и их дочь 1986 года рождения. С места происшествия они были доставлены в инфекционную больницу, где врачи оказывают им необходимую помощь, -- сообщил Валерий Горелых.

По одной из предварительных версий, ЧП произошло из-за отравления природным газом. Возможно, что произошла утечка. Сразу после приезда полицейских в доме было перекрыто газоснабжение.

Сейчас по факту гибели и отравления людей проводится тщательная проверка. Точная причина смерти тагильчан будет установлена в результате судебно-медицинского исследования. Полиция выясняет, какие службы обслуживают дом, когда и насколько тщательно в последний раз осуществлялась проверка газоснабжения.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №16, которую возглавлял ВРИО начальника УВД Нижнего Тагила полковник полиции Константин Мальцев.