Водитель грузовика уснул за рулём и врезался в большегруз под Невьянском
28 апреля 2017, 08:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувший четверг, 27 апреля, в Свердловской области под Невьянском произошло смертельное ДТП. На 91 километре Серовского тракта столкнулись два грузовика.
Оказалось, что водитель машины Hyundai Porter уснул за рулём во время движения. На полной скорости он въехал в попутный ЗИЛ. Инициатор аварии погиб на месте от полученных травм.
Известно, что погибший водитель за руль большегруза сел менее года назад. У него за это время накопилось 11 непогашенных штрафов, пишет Уралинформбюро.
© TagilCity.ru
городСвердловская областьРоссиядорогатранспортсмертьавтодтпаварияавтопроисшествияштрафнарушение ПДДНевьянск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей