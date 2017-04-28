Водитель грузовика уснул за рулём и врезался в большегруз под Невьянском

Оказалось, что водитель машины Hyundai Porter уснул за рулём во время движения. На полной скорости он въехал в попутный ЗИЛ. Инициатор аварии погиб на месте от полученных травм.

Известно, что погибший водитель за руль большегруза сел менее года назад. У него за это время накопилось 11 непогашенных штрафов, пишет Уралинформбюро.