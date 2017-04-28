Водитель, сбивший людей на пешеходном переходе в Николо-Павловском, предстанет перед судом
28 апреля 2017, 12:00Происшествия
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В суд для рассмотрения по существу следователями направлено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Верхней Салды, виновного в ДТП, в результате которого от полученных травм погиб пешеход.
ДТП произошло осенью минувшего года. Тогда водитель грузовой ГАЗели совершил наезд на троих человек на пешеходном переходе. Сотрудникам ДПС мужчина объяснил, что пытался избежать аварии, но не смог справиться с управлением.
Пострадали шестилетний ребенок, 60-летняя женщина и погиб 64-летний мужчина.
В ходе расследования установлено, что водитель нарушил скоростной режим и не учел погодные условия, чем проявил преступную халатность. Водитель имел водительский стаж не более семи месяцев.
Мужчину ждет наказание по ч. 3 ст. 264 УК РФ, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
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