14-летний подросток пропал в Екатеринбурге после занятий в школе

Приметы пропавшего мальчика: рост 160 см, телосложение худощавое, русые волосы, светло-карие глаза. Из особых примет: на левом веке шрам в полсантиметра, на левой щеке маленькая родинка.

Был одет в куртку с капюшоном, трикотажные штаны зеленого цвета с белой надписью, белые кроссовки. Также при себе имел рюкзак зеленого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-05 (дежурная часть отдела полиции № 5), 8 906 8111729 (отдел по делам несовершеннолетних) или 02, пишет «Вечерний Екатеринбург».