Двое мужчин погибли от огнестрелов в Екатеринбурге: возбуждено уголовное дело
28 апреля, 09:00Происшествия
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27 апреля в Екатеринбурге в здании по улице Кузнечная было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Также на месте происшествия был другой раненый мужчина, который позже скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сюжеты: Екатеринбург
На месте работали сотрудники полиции, а также следователи и криминалисты. Специалисты при помощи новейшей техники изъяли с места происшествия вещественные доказательства.
Рассматриваются все версии произошедшего. Не исключается возможность конфликта между погибшими мужчинами.
В настоящее время проходит работа со свидетелями. Расследование продолжается, передает пресс-служба СК РФ по региону.
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