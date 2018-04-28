Двое мужчин погибли от огнестрелов в Екатеринбурге: возбуждено уголовное дело

На месте работали сотрудники полиции, а также следователи и криминалисты. Специалисты при помощи новейшей техники изъяли с места происшествия вещественные доказательства.

Рассматриваются все версии произошедшего. Не исключается возможность конфликта между погибшими мужчинами.

В настоящее время проходит работа со свидетелями. Расследование продолжается, передает пресс-служба СК РФ по региону.