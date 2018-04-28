Машина спецтехники загорелась во время репетиции парада в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Как пишет Е1, на перекрестке улиц Радищева и Московской машина спецтехники сопровождала колонну – поднимала трамвайные провода перед едущими танками. В тот момент, когда колонна вооружений проехала, машина спецтехники вспыхнула. Как сообщают очевидцы, возгоранию предшествовал громкий хлопок.

Водитель грузовика сам потушил огонь с помощью автомобильного огнетушителя. Никто не пострадал. Однако автомобиль сильно выгорел. Подробности инцидента пока неизвестны.

Очевидцев ЧП удивило поведение проезжавших мимо места происшествия автомобилистов – никто из горожан не остановился, чтобы помочь в тушении авто. Пожарная техника подъехать к месту ЧП долгое время не могла из-за перегородивших дорогу танков.

Видео: Е1