Пожар произошел в девятиэтажном доме в Нижнем Тагиле: один человек спасен из огня

Площадь возгорания составила 6 кв. м. Спасатели с помощью спецустройства спасли из огня одного человека.

Пожар удалось потушить за пять минут. Для тушения возгорания на место происшествия выехали пять единиц спецтехники и 14 огнеборцев. Причины возникновения пожара в жилом доме устанавливаются, сообщает сайт ГУ МЧС России по Свердловской области.