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Пожар произошел в девятиэтажном доме в Нижнем Тагиле: один человек спасен из огня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар произошел в девятиэтажном доме в Нижнем Тагиле: один человек спасен из огня

28 апреля, 17:45Происшествия
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