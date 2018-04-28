Тагильчанин подозревается в нанесении ножевого ранения своему коллеге

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, в ходе оперативно-следственных мероприятий был задержан подозреваемый 1988 года рождения. Мужчина работает в одной компании с пострадавшим. По версии следствия, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений подозреваемый в ярости ударил ножом своего коллегу.