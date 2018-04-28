Тагильчанин подозревается в нанесении ножевого ранения своему коллеге
28 апреля, 19:00Происшествия
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27 апреля из квартиры дома по улице Вязовской был госпитализирован мужчина 1963 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, в ходе оперативно-следственных мероприятий был задержан подозреваемый 1988 года рождения. Мужчина работает в одной компании с пострадавшим. По версии следствия, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений подозреваемый в ярости ударил ножом своего коллегу.
По данному происшествию заведено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», пишет «Вечерний Екатеринбург».
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