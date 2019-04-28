Боеприпас времён ВОВ сдетонировал и оторвал руку жителю Петербурга
Сегодня, 22:24ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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Немецкий снаряд времён Великой Отечественной войны сдетонировал на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге в 15.30 мск в воскресенье, 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Ленинградской области.
В результате взрыва 20-летний петербуржец лишился руки - молодой человек искал металлолом вдоль набережной. Он же и обнаружил снаряд небольшого калибра.
По характеру следов повреждений элементов набережной сотрудники Росгвардии сделали предварительный вывод о том, что причиной взрыва мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра немецкого производства времен Великой Отечественной войны, сказали в пресс-службе Росгвардии.
В ведомстве добавили, что других взрывоопасных предметов на месте происшествия не обнаружено.
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