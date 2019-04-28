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Боеприпас времён ВОВ сдетонировал и оторвал руку жителю Петербурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Боеприпас времён ВОВ сдетонировал и оторвал руку жителю Петербурга

Сегодня, 22:24ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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