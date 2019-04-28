Два ребенка пострадали в ДТП на трассе Верхняя Салда-Алапаевск

Тупую травму живота получил водитель Lada Granta, от госпитализации он отказался. Кроме того, в салоне его машины были двое детей, они в ДТП не пострадали, и после осмотра врачей их отпустили домой. Увезли в больницу только пассажирку «девятки», у нее перелом левого предплечья, сообщают в ГИБДД по Свердловской области.