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Два ребенка пострадали в ДТП на трассе Верхняя Салда-Алапаевск
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два ребенка пострадали в ДТП на трассе Верхняя Салда-Алапаевск

Сегодня, 23:22ПроисшествияФото: Е1.ru
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