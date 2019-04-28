Два ребенка пострадали в ДТП на трассе Верхняя Салда-Алапаевск
Сегодня, 23:22ПроисшествияФото: Е1.ru
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На трассе Верхняя Салда-Алапаевск столкнулись два отечественных автомобиля – ВАЗ 2109 на летней резине выехала на полосу встречного движения, сообщает портал Е1. Инцидент произошёл в воскресенье, 28 апреля.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Водитель «девятки» не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу Lada Granta.
Тупую травму живота получил водитель Lada Granta, от госпитализации он отказался. Кроме того, в салоне его машины были двое детей, они в ДТП не пострадали, и после осмотра врачей их отпустили домой. Увезли в больницу только пассажирку «девятки», у нее перелом левого предплечья, сообщают в ГИБДД по Свердловской области.
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В настоящий момент госавтоинспекторы проводят проверку.
ГИБДД региона рекомендует в ближайшие дни отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения погодных условий.
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