Подросток из Среднеуральска откопал «закладку» и попался полицейским
Сегодня, 21:47ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Подросток из Среднеуральска попался полицейским – с собой у молодого человека был полимерный пакет с порошком. Экспертиза показала, что в упаковке был наркотик, сообщает пресс-служба ГУ МВД Свердловской области.
По словам самого задержанного, приобрести «зелье» он решил через интернет - продавец передал подростку координаты «закладки». Когда покупатель забрал товар, его задержали сотрудники МО МВД России «Верхнепышминский».
В отношении подростка возбудили уголовное дело за «незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (ч.2 ст.228 УК РФ).
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