В Талице девушка-подросток погибла при падении с крыши заброшенного завода
Сегодня, 17:43ПроисшествияФото: Подслушано в Талице № 1
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27 апреля днем в Талице в Свердловской области с крыши заброшенного завода сорвалась девушка. Несовершеннолетняя погибла, сообщает портал Е1.
16-летняя школьница приехала в Талицу к своему парню. Вместе они отправились гулять к зданию заброшенного завода. Несовершеннолетняя сорвалась с высота в 26 метров на глазах у своего молодого человека. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, они проверяют парня на причастность к трагедии. Тело погибшей направлено в морг.
Официальный представитель свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых воздержался от комментариев, сообщает портал Е1.
Напомним, 28 апреля в Екатеринбурге из окна квартиры в многоэтажном доме выпала многодетная мать. По предварительным данным, женщина сорвалась, когда мыла окна.
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