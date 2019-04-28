В Талице девушка-подросток погибла при падении с крыши заброшенного завода

16-летняя школьница приехала в Талицу к своему парню. Вместе они отправились гулять к зданию заброшенного завода. Несовершеннолетняя сорвалась с высота в 26 метров на глазах у своего молодого человека. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.