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В Талице девушка-подросток погибла при падении с крыши заброшенного завода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Талице девушка-подросток погибла при падении с крыши заброшенного завода

Сегодня, 17:43ПроисшествияФото: Подслушано в Талице № 1
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