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Водитель пострадал в лобовом столкновении на Южном въезде в Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель пострадал в лобовом столкновении на Южном въезде в Нижний Тагил

Сегодня, 21:20ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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