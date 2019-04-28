Водитель пострадал в лобовом столкновении на Южном въезде в Нижний Тагил
Сегодня, 21:20ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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28 апреля на Южном въезде в Нижний Тагил произошло лобовое столкновение, сообщают очевидцы ДТП.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам свидетелей, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки. В этот момент навстречу двигался автомобиль марки Ford.
Парень вез пассажиров по BlaBlaCar. У водителя зажало ноги, рассказал свидетель ДТП редакции TagilCity.ru.
Пассажиров развезли свидетели происшествия. Благодаря сработавшим подушкам безопасности в ДТП никто не погиб.
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