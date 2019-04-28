Житель Казахстана проведёт 2 года в колонии за смертельное ДТП

Инцидент произошёл 27 декабря 2018 года на 188 километре автодороги Пермь-Екатеринбург. Мужчина за рулём грузовика DAF-XF95 при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-21074. В результате аварии погибла семейная пара – водитель и пассажирка отечественного авто получили травмы несовместимые с жизнью.