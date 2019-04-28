Житель Казахстана проведёт 2 года в колонии за смертельное ДТП
Сегодня, 23:03ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Красноуфимский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения гражданина Казахстана Рашида Лепесова за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Инцидент произошёл 27 декабря 2018 года на 188 километре автодороги Пермь-Екатеринбург. Мужчина за рулём грузовика DAF-XF95 при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-21074. В результате аварии погибла семейная пара – водитель и пассажирка отечественного авто получили травмы несовместимые с жизнью.
Рашида Лепесова признали виновным в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц». Мужчина получил срок и лишился права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.
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