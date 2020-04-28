Глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев скончался от пневмонии
Сегодня, 10:09ПроисшествияФото: metalloinvest.com
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По данным СМИ, Андрей Варичев длительное время болел двусторонней пневмонией. Она и стала причиной смерти, сообщает «Московский Комсомолец».
52-летний ТОП-менеджер долгое время боролся с двухсторонней пневмонией. Он был подключен к аппарату ИВЛ. При этом тест на коронавирус у него оказался отрицательным.
Андрей Варичес стал главой «Металлоинвеста» в 2009 году. С 1992 года он работал на руководящих должностях на ряде российских металлургических предприятий.
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