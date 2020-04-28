В Антоновском водителя «ВАЗ» зажало в машине после столкновения с деревом

В 21.10 на пульт диспетчера экстренных служб поступил звонок, что на автомобильной дороге, ведущей в поселок Антоновский, водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управление и допустил столкновение с деревом. В результате водителя зажало в машине.