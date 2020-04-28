В Антоновском водителя «ВАЗ» зажало в машине после столкновения с деревом
Сегодня, 09:10ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Вчера вечером в поселке Антоновский автомобиль «ВАЗ-2107» врезался в дерево. В результате водителя зажало в машине, сообщил TagilCity.ru руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
В 21.10 на пульт диспетчера экстренных служб поступил звонок, что на автомобильной дороге, ведущей в поселок Антоновский, водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управление и допустил столкновение с деревом. В результате водителя зажало в машине.
Прибывшие на место происшествия спасатели, с помощью гидравлического оборудования извлекли пострадавшего и передали сотрудникам медицинской скорой помощи.
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