В Нижнем Тагиле эвакуировали посетителей отделения «Сбербанка»
Сегодня, 15:11ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» во "ВКонтакте"
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28 апреля в Нижнем Тагиле в отделении «Сбербанка» в доме 40 по улице Ленина произошла эвакуация. На место выехали четыре единицы пожарной техники и 11 человек личного состава, рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На месте следов возгорания, либо задымления обнаружено не было.
Пожара, возгорания не было — взяли как ложный (вызов — прим. ред.). Но также есть информация, что у банкомата сработала некая защитная система,пояснили в отделе надзорной деятельности.
Однако как пишет сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца, в помещении с банкоматами было задымление.
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