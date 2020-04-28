В сети появилось видео ДТП в Нижнем Тагиле на перекрестке Фрунзе-Космонавтов
Сегодня, 11:37ПроисшествияФото: скриншот с камер «Сети Тагила»
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26 апреля днем в Нижнем Тагиле на перекрестке Фрунзе-Космонавтов произошло столкновение двух автомобилей. Происшествие зафиксировали камеры «Сетей Тагила».
Сюжеты: Нижний Тагил
Столкновение произошло в воскресенье. На ролике видно как один из водителей двигаясь на большой скорости, врезался в автомобиль, планирующий повернуть.
ДТП на Фрунзе-КосмонавтовВидео
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Видео: Камера «Сети Тагила»
В ДТП никто не пострадал. Произошло столкновение автомобилей. Они получили повреждения, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
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