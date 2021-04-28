19-летний спортсмен умер после чемпионата мира по боксу

19-летний спортсмен умер после чемпионата мира по боксу
19-летний спортсмен умер после чемпионата мира по боксу
Сегодня, 10:57ПроисшествияФото: pixabay.com
После операции на головном мозге по удалению гематомы после выступления на Молодежном чемпионате мира по боксу в Польше умер 19-летний спортсмен из Иордании.

19-летний боксер почувствовал себя плохо после боя на Молодежном чемпионате мира по боксу, который проходил в Польше с 10 по 23 апреля. Инцидент произошел 16 апреля, а 27 апреля спортсмен скончался в больнице, где ему сделали операцию на головном мозге, сообщают «Новые известия».

О смерти иорданского боксера Рашид Аль-Свисата рассказали в пресс-службе Международной ассоциации бокса (AIBA), выразив соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде.

Напомним, 29 марта хоккеист-любитель умер сразу после матча в Новоуральске на Ледовой арене КСК. У мужчины заболело сердце. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не смогла его спасти.

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