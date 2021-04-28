33-летний байкер погиб в аварии под Екатеринбургом

Смертельное ДТП с участием байкера произошло вечером — около 21.15 на 44-м километре дороги Екатеринбург — Полевской во вторник, 27 апреля.
Мотоциклист ехал со стороны Екатеринбурга и при заходе в правый поворот, судя по всему, отвлекся от дороги и съехал с нее, сообщает Е1, ссылаясь на ГИБДД Полевского.
Водитель скончался от полученных травм на месте происшествия.
В Госавтоинспекции сообщили, что погибший молодой мужчина — житель Дегтярска. Он ехал в мотошлеме. Был ли алкоголь в его крови в момент аварии, это станет известно по результатам судмедэкспертизы.
Наопомним, в конце августа 2020 года под Нижним Тагилом мотоциклист с 27-летним стажем погиб из-за наезда на камень.