33-летний байкер погиб в аварии под Екатеринбургом

Мужчина на мотоцикле Honda не справился с управлением и слетел с трассы, наехал на дорожный знак и в результате погиб под Екатеринбургом.

Смертельное ДТП с участием байкера произошло вечером — около 21.15 на 44-м километре дороги Екатеринбург — Полевской во вторник, 27 апреля. Мотоциклист ехал со стороны Екатеринбурга и при заходе в правый поворот, судя по всему, отвлекся от дороги и съехал с нее, сообщает Е1, ссылаясь на ГИБДД Полевского. Водитель скончался от полученных травм на месте происшествия. В Госавтоинспекции сообщили, что погибший молодой мужчина — житель Дегтярска. Он ехал в мотошлеме. Был ли алкоголь в его крови в момент аварии, это станет известно по результатам судмедэкспертизы. Наопомним, в конце августа 2020 года под Нижним Тагилом мотоциклист с 27-летним стажем погиб из-за наезда на камень. Под Нижним Тагилом мотоциклист погиб из-за наезда на камень

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