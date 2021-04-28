Иномарка с детьми в салоне «подлетела» после столкновения с Lada в Екатеринбурге

Иномарка с детьми в салоне «подлетела» после столкновения с Lada в Екатеринбурге
Иномарка с детьми в салоне «подлетела» после столкновения с Lada в Екатеринбурге
Сегодня, 17:07ПроисшествияФото: скриншот видео Е1.RU
BMW с малышами в салоне «подлетела» после столкновения с Lada Priora на улице Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге и вылетела на газон.

Авария с участием BMW и Lada произошла вечером 27 апреля. Иномарка, за рулем которой находился 29-летний мужчина, а в салоне — его супруга и 3-летний и месячный малыши, двигалась по полосе, выделенной для движения общественного транспорта, когда на перекрестке ее не пропустила Priora.

От удара BMW по инерции отбросило вправо, где он ударился о бордюр и от удара подлетел аж на метр в высоту, летел причем вертикально (аж сердце замерло от увиденного), рассказал Е1 очевидец происшествия.

В Госавтоинспекции рассказали, что госпитализация ни взрослым, ни малышам, которые находились в детских креслах, не потребовалась.

На водителя иномарки стражи правопорядка составили административный протокол за выезд на полосу общественного транспорта, предусматривающий наказание в виде штрафа в размере 1,5 тысячи рублей.

Напомним, вечером 27 апреля под Екатеринбургом 33-летний байкер не справился с управлением и слетел с трассы, наехал на дорожный знак и в результате погиб.

Сюжеты:
Екатеринбург
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