Отлетел бампер: две легковушки столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 28 апреля, около 19.00, на улице Зари, 5, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». На фотографиях с места событий можно увидеть, что у одной из машин от силы удары отлетел бампер. Также у нее сбоку образовалась глубокая вмятина. У второго участника ДТП отвалилось переднее колесо. На фото можно заметно, что на место ДТП выезжала скорая медицинская помощь.