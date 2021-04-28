Отлетел бампер: две легковушки столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле

Отлетел бампер: две легковушки столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле
Отлетел бампер: две легковушки столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:26ПроисшествияФото: группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"
Два легковых автомобиля столкнулись в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел 28 апреля, около 19.00, на улице Зари, 5, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». На фотографиях с места событий можно увидеть, что у одной из машин от силы удары отлетел бампер. Также у нее сбоку образовалась глубокая вмятина. У второго участника ДТП отвалилось переднее колесо. На фото можно заметно, что на место ДТП выезжала скорая медицинская помощь.

Также на место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД, рассказали редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Фото:группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Напомним, 27 апреля в Нижнем Тагиле водитель такси врезался в стену дома на улице Ильича на Вагонке. Стаж вождения мужчины — 17 лет. В момент аварии он был трезв.

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