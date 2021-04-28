Отлетел бампер: две легковушки столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 28 апреля, около 19.00, на улице Зари, 5, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». На фотографиях с места событий можно увидеть, что у одной из машин от силы удары отлетел бампер. Также у нее сбоку образовалась глубокая вмятина. У второго участника ДТП отвалилось переднее колесо. На фото можно заметно, что на место ДТП выезжала скорая медицинская помощь.
Также на место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД, рассказали редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, 27 апреля в Нижнем Тагиле водитель такси врезался в стену дома на улице Ильича на Вагонке. Стаж вождения мужчины — 17 лет. В момент аварии он был трезв.